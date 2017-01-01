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Катание на речных трамвайчика очень актуально в жару

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:34
  • 13
  • 0

Горожане и гости столицы с удовольствием катаются на речных трамвайчиках.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

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