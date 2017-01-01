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Продления срока реконструкционных работ подуличного перехода "Охотный ряд"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:32
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Работы по реконструкции подуличного перехода станции метро "Охотный ряд" продлены до 2018 года.

  • 13
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