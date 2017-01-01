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Ход работ по благоустройству Тверского бульвара

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:33
  • 14
  • 0

На Тверском бульваре начались работы по благоустройству по программе "Моя улица 2017".

  • 14
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Комментарии (0)

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