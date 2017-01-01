Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

"ГАЗель" загорелась на Волоколамском шоссе в Москве

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Фестиваль фейерверков в Братеево с высоты 150 метров

Фестиваль фейерверков в Братеево с высоты 150 метров

Автор:
denis947
Дата публикации:
21:53
  • 9
  • 0

Первый день фестиваля фейрерверков в Братеевском парке над Москва-рекой. Съемка с высоты 150 метров. Выступление команды Армении.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
21:51 | AlTeg()
Движение по улице Борисовские пруды перекрыто в связи с проведением фестиваля фейерверков "Ростех"
26 0
14:16 | Uwis
Фестиваль сладостей и мороженого проходит в парке "Сокольники"
91 0
13:06 | alextsaryev99
Последние приготовления к фестивалю фейерверков в Братеево