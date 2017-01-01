Фестиваль фейерверков в Братеево с высоты 150 метров

Автор: denis947 Дата публикации: 21:53

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Первый день фестиваля фейрерверков в Братеевском парке над Москва-рекой. Съемка с высоты 150 метров. Выступление команды Армении.