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Мотоциклист пострадал в ДТП на Широкой улице в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19.08 22:36
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Вечером 19 августа на северо-востоке столицы произошло ДТП с участием мотоциклиста. На Широкой улице, напротив дома 16, автомобиль "Hyundai Tucson" совершал манёвр из крайнего правого ряда в крайний левый, на поворот на улицу Грекова. В средней полосе в сторону Алтуфьевского шоссе двигался мотоциклист. Мотоциклист врезался в левую заднюю дверь автомобиля, после чего отлетел в левый ряд, где попал под автомобиль "Mazda 323". В результате ДТП мотоциклист получил перелом ноги и был госпитализирован в 20 ГКБ. Мотоцикл оказался сильно разбит: оказалось оторвано переднее колесо и повреждена передняя часть. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС.

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