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Фестиваль фейерверков. Съемки из Марьино

Автор:
Alex_tih
Дата публикации:
19.08 23:22
  • 38
  • 0

Потрясающее зрелище предстало перед взором тысяч москвичей. Фестиваль фейерверков подарил колоссальное количество положительных эмоций.

  • 38
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