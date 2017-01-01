Открытие смотра-конкурса в Лужниках по скоростному маневрированию

Автор: tim777 Дата публикации: 00:56

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Конкурс по скоростному маневрированию на пожарных, аварийно-спасательных и специальных автомобилях прошел в центре Москвы в Лужниках. В мероприятии приняли участие сотрудники экстренных и коммунальных служб столицы. В конкурсе приняли участие наиболее опытные и подготовленные водители из экстренных ведомств и городских служб. Участникам предстояло выполнение на крупногабаритной технике фигур «змейка», «параллельная парковка», «кольцевое маневрирование», «колея», линия «стоп». Все силы московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на практике доказали свое мастерство и оперативность в автомногоборье, продемонстрировали точность и ловкость скоростных маневров на трассе, прошли полосу препятствий с фигурным вождением и филигранной парковкой. В конкурсе приняли участие 17 команд: столичное управление МЧС, ГКУ «Пожарно-спасательный центр», АО «Мосводоканал», ОАО «Мосгаз», ГУП «Мосводосток», ГБУ «Автомобильные дороги», ГБУ «Гормост», ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК», ПАО «МОЭК», ГУП «Москоллектор», ГУП «Экотехпром», ПАО «Мосэнерго», ООО «Центр 112», СПЕЦУПО №3, ФСО, ГИБДД, АО «Лужники».