Показательные выступления пилотажной группы "Каскад" и сотрудников МЧС по деблокации пострадавшего в результате ДТП

Автор: tim777 Дата публикации: 00:58

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В рамках мероприятия состоявшегося в Лужниках 19 августа, зрители могли увидеть показательные выступления сотрудников ГИБДД и кадетов технического пожарно-спасательного колледжа №57, демонстрация действий столичных спасателей по ликвидации последствий ДТП, а также увидеть выставку современной пожарно-спасательной техники и ретро-образцов.