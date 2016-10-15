Показательные выступления пилотажной группы "Каскад" и сотрудников МЧС по деблокации пострадавшего в результате ДТП
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 00:58
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В рамках мероприятия состоявшегося в Лужниках 19 августа, зрители могли увидеть показательные выступления сотрудников ГИБДД и кадетов технического пожарно-спасательного колледжа №57, демонстрация действий столичных спасателей по ликвидации последствий ДТП, а также увидеть выставку современной пожарно-спасательной техники и ретро-образцов.
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