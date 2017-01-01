Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

"ГАЗель" загорелась на Волоколамском шоссе в Москве

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Церемония награждения победителей смотра-конкурса по скоростному маневрированию в Лужниках

Церемония награждения победителей смотра-конкурса по скоростному маневрированию в Лужниках

Автор:
tim777
Дата публикации:
01:03
  • 18
  • 0

Конкурс по скоростному маневрированию на пожарных, аварийно-спасательных и специальных автомобилях прошел в центре Москвы в Лужниках. В мероприятии приняли участие сотрудники экстренных и коммунальных служб столицы. В конкурсе приняли участие наиболее опытные и подготовленные водители из экстренных ведомств и городских служб. Участникам предстояло выполнение на крупногабаритной технике фигур «змейка», «параллельная парковка», «кольцевое маневрирование», «колея», линия «стоп». Все силы московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на практике доказали свое мастерство и оперативность в автомногоборье, продемонстрировали точность и ловкость скоростных маневров на трассе, прошли полосу препятствий с фигурным вождением и филигранной парковкой. В конкурсе приняли участие 17 команд: столичное управление МЧС, ГКУ «Пожарно-спасательный центр», АО «Мосводоканал», ОАО «Мосгаз», ГУП «Мосводосток», ГБУ «Автомобильные дороги», ГБУ «Гормост», ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК», ПАО «МОЭК», ГУП «Москоллектор», ГУП «Экотехпром», ПАО «Мосэнерго», ООО «Центр 112», СПЕЦУПО №3, ФСО, ГИБДД, АО «Лужники». По итогам общекомандного зачёта 3-е место заняли ПСЧ 43,2-е место - сотрудники ГУП "Экотехпром", а лидерами, занявшими 1-е место стали сотрудники Мосводоканала.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
01:31 | Uwis
Работы по замене дорожного покрытия на Смоленском бульваре
17 0
01:11 | Uwis
Ночная укладка асфальта на площади Тверской заставы
25 0
22.02 15:49 | Sargo
Торжественное награждение победителей фото-квеста Московского метрополитена
25 0
01:00 | tim777
Смотр-конкурс в Лужниках по скоростному маневрированию (проведение конкурса)