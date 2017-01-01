Фестиваль фейерверков 2017 (съёмка из Марьино)

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 01:05

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В Москве завершился первый день Фестиваля фейерверков 2017. 19 августа выступили команды из Австрии, Армении, Румынии и Японии.