Третий Международный фестиваль фейерверков «Ростех-2017» - день первый

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 01:08

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В Москве этим вечером прошёл самый красочный и незабываемый третий Международный фестиваль фейерверков «Ростех-2017». Этим вечером, сотни тысяч залпов фейерверка взрывались на высоте 200 метров. 8 команд приготовили пиротехнические шоу согласно конкурсному заданию. За 9 минут команды должны показать 3 композиции фейерверков под музыкальное сопровождение. Первыми выступила команда из Японии. Через несколько минут своё яркое мастерство показала команда из Армении. А вслед за ними, красочное пиротехническое шоу показали следующие команды: Австрия и Румыния. 20 августа красочное шоу представят 4 команды: Россия, Бразилия, Китай и Хорватия. После чего жюри назовет обладателей I, II и III места. Отдельной номинацией в этом году станет приз зрительских симпатий. Жюри оценивает целостность композиции, синхронность залпов и музыкального сопровождения, темпоритм, пиротехнические ноу-хау, соответствие выступления заданным техническим параметрам (времени и калибров зарядов).