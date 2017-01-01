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Главная  /  Репортажи  /  Аномально жаркая погода в Тамбове в августе

Аномально жаркая погода в Тамбове в августе

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
01:12
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Август продолжает радовать жителей Тамбовской области очень теплой погодой, благодаря антициклонам в Тамбове солнечно и жарко, в пятницу и субботу температура воздуха достигала отметки +30°С. Сейчас уже вторая половина августа, а пляжный сезон в Тамбове в самом разгаре, многолюдно в эти дни и в парках с фонтанами. По прогнозам синоптиков аномально жаркая погода сохранится до среды 23 августа, затем при прохождении атмосферного фронта с запада пройдут дожди, местами сильные с грозами и порывистым ветром, температура воздуха понизиться до нормы конца августа. Кстати с большой вероятностью август станет единственным теплым месяцем этого лета, так как июнь и июль были холоднее нормы. Вот так вот получается что август выполнил норму по солнечным и жарким дням всего лета.

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