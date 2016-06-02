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Отчёт по поездке Мобильных репортёров в Калининград

Автор:
artem_firsov
Дата публикации:
01:33
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17-19 августа 2017 года лучшие из Мобильных репортёров собрались в Калининграде. Сначала в аэропорту Храброво нас встретил замечательный автомобиль с символикой ГТРКР «Калининград». Самолёт Уральских авиалиний был задержан на час, но это не важно! После нас завезли в отель «Агора», буквально на 5 минут! И затем мы отправились в здание ГТРК «Калининград». Там нас ждало знакомство с коллективом и вкусный обед. Затем, мы поехали на соледобывающее предприятие «К-ПОТАШ». Больше спасибо за экскурсию сотрудникам. После этого, мы поехали в ресторан «Хутор Мушкино». Все было на лучшем уровне!!! Вот так прошёл наш первый день. На второй день мы поехали на остров Канта. Там мы смогли поиграть и услышать Орган, видели могилу И.Канта, и посетили собор. Затем, нас ждала водная прогулка. Было очень интересно! Музей мирового океана был нашей следущей остановкой. Там понравилась всем без исключения! Было очень классно! После этого мы поехали обедать в ГТРК «Калининград». Затем, у нас начался мастер-класс с директором ГТРК «Калининград» Николаем Долгочевым и ведущим программы Юрием Богдановым. После этого у нас было свободное время и подготовка к Церемонии. Церемония - лучшее, что мы могли видеть. Спасибо организатором прямого эфира! После, мы поехали ужинать в ресторан в центре Калининграда! Очень вкусно и красиво! Суббота - свободный день и путешествия по городу Калининград. Лично мы направились в Форт N5. Спасибо «Мобильному репортёру» за увлекательное путешествие! Будем стараться попасть на фестиваль и в следующий год!

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