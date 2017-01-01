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Маленький потоп в Красноярске

Автор:
palich1961
Дата публикации:
08:30
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  • 0

Рано утром в Красноярске начался дождь. В начале восьмого часа уже были такие последствия, а дождь продолжается...

  • 40
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