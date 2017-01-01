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В Хабаровске в жилом доме произошел взрыв

Автор:
Trofimov1977
Дата публикации:
09:30
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  • 0

Взрыв в жилом доме произошел ранним утром в Хабаровске по адресу: улица Бондаря, д. 9А.

  • 32
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Комментарии (0)

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