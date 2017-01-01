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Главная  /  Репортажи  /  Последствия ливня в Красноярске. Затопило гаражный комплекс

Последствия ливня в Красноярске. Затопило гаражный комплекс

Автор:
Stranger70
Дата публикации:
09:35
  • 69
  • 0

Последствия ливня в Красноярске.

  • 69
  • 0

Комментарии (0)

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