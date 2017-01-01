В селе Ленино в Липецкой области уложили очень тонкий слой асфальта на трассе

Автор: e361xy48 Дата публикации: 06:28

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18 августа заасфальтировали дорогу, очень смущает толщина покрытия, около 2-х см. Интересно как долго она прослужит?