В селе Ленино в Липецкой области уложили очень тонкий слой асфальта на трассе
- Автор:
- e361xy48
- Дата публикации:
- 06:28
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- 17
18 августа заасфальтировали дорогу, очень смущает толщина покрытия, около 2-х см. Интересно как долго она прослужит?
- 17
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18 августа заасфальтировали дорогу, очень смущает толщина покрытия, около 2-х см. Интересно как долго она прослужит?
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