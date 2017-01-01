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Главная  /  Репортажи  /  В Балашихе на улице Владимирская иномарка съехала в кювет

В Балашихе на улице Владимирская иномарка съехала в кювет

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
13:36
  • 23
  • 0

На месте ДПС. Движение в сторону Москвы затруднено.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

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