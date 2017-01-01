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Главная  /  Репортажи  /  Ручная ворона живет в Караганде

Ручная ворона живет в Караганде

Автор:
Anatolij422
Дата публикации:
15:00
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  • 0

Умная ворона легко идет на контакт с человеком в Караганде.

  • 15
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Комментарии (0)

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