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Главная  /  Репортажи  /  На станции "Андроновка" МЦК из-за сильной жары пассажирам бесплатно раздают питьевую воду

На станции "Андроновка" МЦК из-за сильной жары пассажирам бесплатно раздают питьевую воду

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:35
  • 22
  • 0

На станции "Андроновка" МЦК из-за сильной жары пассажирам бесплатно раздают питьевую воду.

  • 22
  • 0

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