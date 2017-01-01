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На 101 км МКАД сгорел автомобиль "Вольво"

Автор:
Max_019
Дата публикации:
15:05
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Днём 20 августа на внутренней стороне МКАД в районе 101 км сгорел автомобиль "Вольво". Водитель двигался с неисправностью в сервис. Внезапно из-под капота повалил густой дым. Водитель успел лишь припарковать автомобиль на обочине и покинуть его. Удалось лишь забрать некоторые вещи и канистру из багажника. Автомобиль сгорел за считанные минуты. Проезжающие мимо водители уже ни чем не смогли помочь. Прибывшие пожарные потушили автомобиль. Пострадавших нет.

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