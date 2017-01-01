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Сибирский потоп в Красноярске

Автор:
Ivanhot
Дата публикации:
16:00
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В этом видео вы увидите как затяжной дождь, который начался еще ночью и продолжается до сих пор, вдруг превратил целые улицы в озера.

  • 22
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Комментарии (0)

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