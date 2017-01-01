Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

"ГАЗель" загорелась на Волоколамском шоссе в Москве

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Мужчина закрыл коробок спичек ковшом трактора

Мужчина закрыл коробок спичек ковшом трактора

Автор:
Максим Бураков
Дата публикации:
16:00
  • 15
  • 0

Ковшом тракторного погрузчика закрываю спичечный коробок в Брянской области в поселке Суземка.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

276 0
25.07 21:48 | denis947
Мотоциклист влетел в трактор на улице Нижние Поля
109 0
02.08 11:44 | Kate Radchenko
Улица Ленина в Новозыбкове превратилась в решето (ВИДЕО)