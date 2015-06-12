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Главная  /  Репортажи  /  В Пермском крае в Верещагино произошел пожар на нефтебазе

В Пермском крае в Верещагино произошел пожар на нефтебазе

Автор:
izorginpasha
Дата публикации:
16:00
  • 15
  • 0

Горит емкость для переработки топлива в городе Верещагино.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

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