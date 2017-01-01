Километровые пробки образовались в Солнечногоорске из-за тестирования "умных" светофоров

Автор: Евгений Лашкевич Дата публикации: 16:19

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Неделю назад на трех перекрестках Ленинградкого шоссе в городе Солнечногорск "Упрдор Москва-Санкт-Пеитербург" установил новые светофоры, которые анализируют дорожную ситуацию и автоматически регулируют время пропуска авто. Вопреки представлениям светофоры не только не ускорили, а напротив остановили движение на шоссе и съездах. Так на Тимоновском шоссе образовалась километровая пробка. По информации 1-го батальона 1 полка ДПС (Северный), тестировать систему будут еще 2-3 недели.