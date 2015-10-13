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Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в ТиНАО

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
16:07
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На улице Адмирала Корнилова столкнулись Ниссан, Фольксваген, Ситроен и Хендай. Недалеко от места ДТП сотрудники ДПС, после нарушения ПДД водителем автомобиля Ниссан, организовали преследование иномарки. Водитель не реагировал на требования полицейских остановиться. На светофоре в д. Мамыри водитель Ниссана не справился с управлением и на большой скорости протаранил стоявший на светофоре Фольксваген. От сильного удара Фольксваген выбросило на газон, а Ниссан вылетел на встречную полосу. Там иномарка лоб в лоб столкнулась автомобилем Хендай и Ситроен. В результате ДТП водитель автомобиля Хендай погиб. Им оказался гражданин Таджикистана. Сразу после аварии с соседнего торгового комплекса Фуд Сити пришла многочисленная группа людей, которые знали погибшего водителя, а также его братья и родственники. За короткое время численность пришедших людей достигла 100 человек. Завязалась потасовка, толпа стала избивать водителя Ниссана. Тогда к месту аварии были стянуты силы полиции ТиНАО, два отряда ОМОН, полиция ЮЗАО и несколько экипажей ДПС. Движение по автодороге перекрыли. Водитель Ниссана в ходе драки получил тяжелые травмы и был госпитализирован в институт им. Склифосовского на вертолете ЦЭМП. На месте аварии работает полиция и следователи. Все детали случившегося устанавливаются.

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