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Главная  /  Репортажи  /  Пожар в лесу в микрорайоне Боровое в Воронеже

Пожар в лесу в микрорайоне Боровое в Воронеже

Автор:
jonn0283
Дата публикации:
17:19
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Горит лес возле микрорайона, пожарные уже несколько часов пытаются потушить, на пока только разгорается.

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Комментарии (0)

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