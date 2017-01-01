Посетители музея-заповедника «Царицыно» впервые отпраздновали День истории Царицына

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 18:46

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В Москве 20 августа, посетители музея-заповедника «Царицыно» впервые отпраздновали День истории Царицына. 242 года назад появилось само слово — «Царицыно». По данным археологов, история освоения этой местности началась ещё в бронзовом веке, более четырех тысяч лет назад. Спустя столетия на территорию будущего Царицына пришли племена вятичей. Следующая заметная веха — Черногрязская вотчина Стрешнева, отца жены Михаила Федоровича, первого царя из династии Романовых. В 1775 году земля, на которой сегодня расположен музей-заповедник, принадлежала князьям Кантемирам. 242 года назад Екатерина II выкупила её, велела назвать Царицыным и построить на ней императорскую резиденцию. Именно в этот период началась новая история одного из самых романтических и загадочных мест Москвы». Гостей музея-заповедника в этот день ждал рассказ о нескольких, таких разных, эпохах в жизни Царицына. За неделю до дня рождения, у входа со стороны станции метро «Царицыно» установили электронное табло, которое позволило следить за подсчетом посетителей в реальном времени и выявить 65-миллионного посетителя. 65-миллионному юбилейному посетителю Ерефанову Дмитрию, сотрудники вручили сертификат на посещения музея-заповедника «Царицыно» и романтический обед на двоих на балконе Большого дворца.