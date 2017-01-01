"Раскаленный мегаполис": москвичи спасаются от аномальной жары в фонтанах и у водоёмов

Автор: tim777 Дата публикации: 21:29

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В столице в эти дни установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха достигла 30-градусной отметки. Раскаленный мегаполис вытеснил горожан со столичных улиц в парковые зоны и места с естественной тенью. Особый ажиотаж в столичных фонтанах. Так, горожане устраивают регулярные заплывы в фонтане в Парке Горького, подолгу задерживаются возле цветников, которые орошаются из установленных струйных рассеивателей, к автоматам с водой выстроились немалые очереди. Большинство горожан используют летний зной, чтобы принять солнечные ванны и позагорать, а любители активного отдыха всё чаще используют маршруты в обход открытых солнечных участков. Как сообщают синоптики, аномально жаркая погода задержится в столице не надолго. Уже к середине следующей недели температура вернётся к своей климатической норме, а раскаленный город охладят кратковременные дожди.