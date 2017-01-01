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Ход работ в парке "Зарядье"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:09
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Ход работ в парке "Зарядье". Уже совсем скоро горожане и гости столицы смогут прогуляться по парку и посмотреть на Москву с смотрового моста.

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