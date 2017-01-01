Ход работ в парке "Зарядье"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:09

21

21 0

Ход работ в парке "Зарядье". Уже совсем скоро горожане и гости столицы смогут прогуляться по парку и посмотреть на Москву с смотрового моста.