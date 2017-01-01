С 21 августа на шоссе Энтузиастов заработает выделенная полоса для общественного транспорта

31

31 0

С 21 августа будет введена новая выделенная полоса на шоссе Энтузиастов. Она пройдет по бульвару Энтузиастов и улице Сергея Радонежского, за исключением участка от улицы Буракова до улицы Плеханова в оба направления.

31

31 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191868

Новая «выделенка» обеспечит движение общественного транспорта как в центр города, от Большого Купавенского проезда до Андроньевской площади, так и в направлении области – от Андроньевской площади до улицы Сталеваров.Ввод в эксплуатацию новой выделенной полосы протяженностью 9 километров положительно повлияет на регулярность движения наземного пассажирского транспорта. Кроме того, сократится время в пути для почти 90 тысяч пассажиров, регулярно пользующихся проходящими по данной выделенной полосе маршрутами.