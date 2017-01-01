Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

"ГАЗель" загорелась на Волоколамском шоссе в Москве

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль каршеринга сбил велосипедиста в Ясном проезде

Автомобиль каршеринга сбил велосипедиста в Ясном проезде

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:14
  • 98
  • 0

Вечером 20 августа на северо-востоке столицы произошло ДТП. В Ясном проезде, напротив дома 12, автомобиль "Хёндай Солярис", принадлежащий каршерингу, сбил велосипедиста. Автомобиль двигался по Ясному проезду в сторону проезда Дежнёва. Неожиданно слева, из двора, выехал велосипедист. Он врезался в водительскую дверь автомобиля, после чего упал на асфальт. Очевидцы незамедлительно вызвали на место ДТП наряд Скорой помощи. У мужчины была разбита голова и повреждён позвоночник. Он лежал и не двигался. Прибывшие медики увезли пострадавшего в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС.

  • 98
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
23:34 | Аноним
Пробка у Братеевского парка после окончания фестиваля фейерверков
510 1
16:07 | Разведчик
Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в ТиНАО
82 0
22:24 | Max_019
В проезде Шокальского на северо-востоке столицы произошёл пожар
755 2
16.02 00:36 | Разведчик
Велосипедист таранил машины в ТиНАО Москвы
888 2
06.07 14:40 | AlTeg()
Фургон опрокинулся в ДТП с участием прокатного автомобиля на Варшавском шоссе: пострадал ребёнок