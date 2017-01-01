Автомобиль каршеринга сбил велосипедиста в Ясном проезде

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Вечером 20 августа на северо-востоке столицы произошло ДТП. В Ясном проезде, напротив дома 12, автомобиль "Хёндай Солярис", принадлежащий каршерингу, сбил велосипедиста. Автомобиль двигался по Ясному проезду в сторону проезда Дежнёва. Неожиданно слева, из двора, выехал велосипедист. Он врезался в водительскую дверь автомобиля, после чего упал на асфальт. Очевидцы незамедлительно вызвали на место ДТП наряд Скорой помощи. У мужчины была разбита голова и повреждён позвоночник. Он лежал и не двигался. Прибывшие медики увезли пострадавшего в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС.