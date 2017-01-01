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Самый жаркий день августа в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:16
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Днем в тени было +32°С, что не характерно для августа. Горожане и гости столицы катались на речных трамвайчиках, а некоторые смельчаки купались в Москва-реке.

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