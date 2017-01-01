В проезде Шокальского на северо-востоке столицы произошёл пожар
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 22:24
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- 82
Вечером 20 августа на северо-востоке столицы по адресу: проезд Шокальского, д. 12, произошёл пожар в квартире. К прибытию первых пожарных расчётов из окна квартиры на 6-м этаже наблюдалось открытое горение.Благодаря слаженной работе пожарных пожар был быстро локализован и ликвидирован. Хозяин из горящей квартиры смог самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных. С вышележащих этажей пожарные эвакуировали двух человек. Никто из них не пострадал. Общая площадь пожара составила 15 кв. м. Комната выгорела полностью. Причину пожара выяснят дознаватели.
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