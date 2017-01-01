В проезде Шокальского на северо-востоке столицы произошёл пожар

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Вечером 20 августа на северо-востоке столицы по адресу: проезд Шокальского, д. 12, произошёл пожар в квартире. К прибытию первых пожарных расчётов из окна квартиры на 6-м этаже наблюдалось открытое горение.

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82 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191871

Благодаря слаженной работе пожарных пожар был быстро локализован и ликвидирован. Хозяин из горящей квартиры смог самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных. С вышележащих этажей пожарные эвакуировали двух человек. Никто из них не пострадал. Общая площадь пожара составила 15 кв. м. Комната выгорела полностью. Причину пожара выяснят дознаватели.