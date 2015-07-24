Немножко истории. Снимал ровно 10 лет назад - 21 августа 2007 года в Александровском саду. Архивные кадры (фото)

Автор: Uwis Дата публикации: 00:05

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В августе 2007 года была точно такая же жара, как и сегодня. Какая аномалия? Просто жарко.