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Второй день фестиваля фейерверков в Братеево с высоты 200 метров

Автор:
denis947
Дата публикации:
22:48
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Второй день международного фестиваля фейерверков в Братеево. Максимальная верхняя точка съемки 200 метров.

  • 27
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