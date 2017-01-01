Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

"ГАЗель" загорелась на Волоколамском шоссе в Москве

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Крупный навал мусора выявлен районе села Вихорна Ступинского района Подмосковья

Крупный навал мусора выявлен районе села Вихорна Ступинского района Подмосковья

Автор:
StuPPvir
Дата публикации:
23:24
  • 17
  • 0

Крупный мусорный навал обнаружен в бывшем золоотвале в районе села Вихорна Ступинского района Московской области. Обнаружен сброс нескольких больших коробок с паллетами в которых обнаружена некое вещество коричневого цвета, так же рассыпан корм для животных и лежит пустая упаковка от продукции известного производителя завод как раз расположен в селе Лужники Ступинского района. На месте видны следы от большегрузного автомобиля. Примечательно что данный золоотвал уже попадал в поле зрения Прокуратуры -> https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1215140/ Доступ (подъезд) к золоотвалу ничем не перегорожен и туда вновь продолжают свозить мусор неустановленные личности. В понедельник данные фотовидеоматериалы будут направлены в Межрайонную Природоохранную Прокуратуру Московской области и орган Госадмтехнадзора Московской области для проведения проверки.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

49 0
16:19 | Евгений Лашкевич
Километровые пробки образовались в Солнечногоорске из-за тестирования "умных" светофоров
594 0
15.08 14:07 | alextsaryev99
Тоннель затопило в Котельниках у ТРК "Мега Белая дача"
23 0
16:00 | Vasily73reg
Несанкционированная свалка мусора в Димитровграде
36 0
14.08 17:28 | Operator007
В Павловске Воронежской области вдоль дороги большие кучи мусора
54 0
06.08 21:10 | StuPPvir
Хозяйственные постройки горели в посёлке Акри Ступинского района Подмосковья