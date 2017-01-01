Крупный навал мусора выявлен районе села Вихорна Ступинского района Подмосковья

Автор: StuPPvir Дата публикации: 23:24

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Крупный мусорный навал обнаружен в бывшем золоотвале в районе села Вихорна Ступинского района Московской области. Обнаружен сброс нескольких больших коробок с паллетами в которых обнаружена некое вещество коричневого цвета, так же рассыпан корм для животных и лежит пустая упаковка от продукции известного производителя завод как раз расположен в селе Лужники Ступинского района. На месте видны следы от большегрузного автомобиля. Примечательно что данный золоотвал уже попадал в поле зрения Прокуратуры -> https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1215140/ Доступ (подъезд) к золоотвалу ничем не перегорожен и туда вновь продолжают свозить мусор неустановленные личности. В понедельник данные фотовидеоматериалы будут направлены в Межрайонную Природоохранную Прокуратуру Московской области и орган Госадмтехнадзора Московской области для проведения проверки.