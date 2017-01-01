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Фестиваль фейерверков 2017 в Москве (день второй)

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
23:21
  • 43
  • 1

Вот и прошёл второй завершающий день фестиваля фейерверков в Братеево. Сегодня 20 августа выступили команды из Бразилии, Китая, России и Хорватии. Жюри приступили к голосованию. Зрелище было незабываемое. Зрители, кто не смог купить билеты в каскадный парк смотрели на фейерверк с перекрытых дорог, сидя или лёжа на газонах, даже забирались в кузов самосвалам. Раскаты выстрелов были слышны почти во всех районах Москвы.

  • 43
  • 1

Комментарии (1)

  • Ximik83
    23:32
    Выступление комманд и сами фейрверков замечательные, все приятное впечатление было убито отвратительной организацией
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