Фестиваль фейерверков 2017 в Москве (день второй)

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 23:21

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Вот и прошёл второй завершающий день фестиваля фейерверков в Братеево. Сегодня 20 августа выступили команды из Бразилии, Китая, России и Хорватии. Жюри приступили к голосованию. Зрелище было незабываемое. Зрители, кто не смог купить билеты в каскадный парк смотрели на фейерверк с перекрытых дорог, сидя или лёжа на газонах, даже забирались в кузов самосвалам. Раскаты выстрелов были слышны почти во всех районах Москвы.