В Москве завершился третий Международный фестиваль фейерверков "Ростех-2017"

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 00:16

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В Москве завершился третий Международный фестиваль фейерверков "Ростех-2017". В последний вечер, своё пиротехническое и довольно красочное и ярко мастерство показали команды из Китая, Хорватии, России и Бразилии. В конце мероприятия, жюри назвали обладателей I, II и III места. 1 место - Россия. 2 место - Хорватия и 3 место - Румыния. Приз зрительских симпатий достаётся команде из Китая.