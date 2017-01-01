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В Москве завершился третий Международный фестиваль фейерверков "Ростех-2017"

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
00:16
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В Москве завершился третий Международный фестиваль фейерверков "Ростех-2017". В последний вечер, своё пиротехническое и довольно красочное и ярко мастерство показали команды из Китая, Хорватии, России и Бразилии. В конце мероприятия, жюри назвали обладателей I, II и III места. 1 место - Россия. 2 место - Хорватия и 3 место - Румыния. Приз зрительских симпатий достаётся команде из Китая.

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