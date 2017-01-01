Автомобиль такси вылетел с дороги и перевернулся на 58 км МКАД

Автор: Разведчик Дата публикации: 00:48

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Перевернулся автомобиль Ниссан, принадлежащий службе такси. Иномарка двигалась по МКАД в сторону Рублевского шоссе. Пассажиров в машине не было. На 58 км МКАД водитель Ниссана стал перестраиваться правее, где произошло столкновение с внедорожником. После аварии Ниссан закрутило, машину отбросило правее, где машина перелетела через бордюр и отбойник, а затем улетела в дренажную канаву, где два раза перевернулась. Водитель такси выбрался при помощи очевидцев. Мужчина не пострадал. Прибывшие сотрудники ГИБДД позднее ограничили движение по правой полосе в районе места ДТП для эвакуации аварийной машины. Виновником ДТП предварительно признан водитель такси, который не уступил дорогу попутному транспорту при перестроении.