Фестиваль "Живые улицы" 20 августа 2017 г в Санкт-Петербурге

Автор: Leobr Дата публикации: 09:01

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Фестиваль "Живые улицы" 20 августа сделал в Санкт-Петербурге Манежную площадь и прилегающие улицы пешеходными. Музыканты, танцоры и поэты дарили свое искусство горожанам, прошли серьезные и шуточные мастер-классы для детей и взрослых - по декору и дизайну, танцам, спортивным занятиям. Тротуары превратились в интерактивные зоны, а парковки – в газоны. Гостей ждали спортивные площадки, выступления творческих коллективов. Для них функционировала зона обмена – желающие могли оставить там свои старые вещи и получить взамен новые. Обменять можно было также книги, украшения, растения и многое другое. Оставить и пожелания, написав их на огромной доске... Уже есть предложение сделать этот праздник еженедельным в части Манежной площади. И это только в центре - далее покажу и другие уголки города.