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На площади Тверской заставы уложили новый асфальт

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:00
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На площади Тверской заставы уложили новый асфальт. Площадь перед памятником М. Горькому уже стала доступна для всех желающих.

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Комментарии (0)

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