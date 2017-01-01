На площади Тверской заставы уложили новый асфальт
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 11:00
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На площади Тверской заставы уложили новый асфальт. Площадь перед памятником М. Горькому уже стала доступна для всех желающих.
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На площади Тверской заставы уложили новый асфальт. Площадь перед памятником М. Горькому уже стала доступна для всех желающих.
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