Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

"ГАЗель" загорелась на Волоколамском шоссе в Москве

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 18 августа 2017 года

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 18 августа 2017 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
11:01
  • 17
  • 0

18 августа на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

90 1
20.08 09:06 | MR_Denis
Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 20 августа 2017 года
76 0
18.08 13:54 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 18 августа 2017 года
82 0
17.08 13:40 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 16 августа 2017 года
50 0
12.08 12:41 | MR_Denis
Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 12 августа 2017 года