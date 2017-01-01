Банк ограбили с помощью погрузчика в США
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:44
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Вор сел за рычаги тяжелой техники, проломил панорамное окно в банке и подцепил аппарат на передние вилы. После этого погрузчик благополучно покинул место преступления задним ходом и увез добычу на себе. Произошло это ночью, свидетелей поблизости не оказалось.
Полицейские уверены, что дерзкую кражу совершил работник одной из местных строительных фирм. Однако установить личность грабителя, как сообщается, до сих пор не удалось.
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