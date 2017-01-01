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Китайцы предотвратили замыкание электропроводов с помощью коптера

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:58
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Беспилотник - может быть незаменимым помощником не только для тех, кто любит красивую съёмку с воздуха. Но и в куда более практических вопросах. Доказано - вот этим роликом из Китая.

Местные инженеры прикрепили к дрону газовую горелку с дистанционным управлением. После чего отправили его к куску полиэтиленовой пленки, который повис на линии электропередачи - и мог спровоцировать замыкание.

Сообщается, что помеху смогли сжечь за считанные минуты - при этом не повредив самих проводов. И это не говоря о том, что смотрелось всё это - весьма эффектно.
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