Китайцы предотвратили замыкание электропроводов с помощью коптера
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:58
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Местные инженеры прикрепили к дрону газовую горелку с дистанционным управлением. После чего отправили его к куску полиэтиленовой пленки, который повис на линии электропередачи - и мог спровоцировать замыкание.
Сообщается, что помеху смогли сжечь за считанные минуты - при этом не повредив самих проводов. И это не говоря о том, что смотрелось всё это - весьма эффектно.
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