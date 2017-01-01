Два человека пострадали в ДТП на Нижегородской улице

Автор: denis947 Дата публикации: 12:15

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Два человека были госпитализированы в больницы на вертолете после ДТП на Нижегородской улице. В районе пересечения с ТТК при движении в сторону центра мотоциклист с пассажиром врезался в автомобиль "Мазда" после чего отлетел вперед и влетел в рейсовый автобус. Водитель мотоцикла и пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу санитарным вертолетом. Все обстоятельства случившегося выясняются.