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Два человека пострадали в ДТП на Нижегородской улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:15
  • 218
  • 1

Два человека были госпитализированы в больницы на вертолете после ДТП на Нижегородской улице. В районе пересечения с ТТК при движении в сторону центра мотоциклист с пассажиром врезался в автомобиль "Мазда" после чего отлетел вперед и влетел в рейсовый автобус. Водитель мотоцикла и пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу санитарным вертолетом. Все обстоятельства случившегося выясняются.

  • 218
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    13:53
    По М24 в 13:35: http://tv.m24.ru/videos/136794
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