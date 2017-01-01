Двор превратили в свалку в посёлке Килемары Республики Марий Эл
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 12:41
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Горы строительного мусора выросли за пределами мусорных баков. К доскам, коробкам и мешкам прибавились и прочие бытовые отходы: бумажки, ветки. Местами, как видно на фото, сквозь брошенные деревяшки стали прорастать растения.
"Двор находится в 50 метрах от районной администрации, но они не замечают происходящего вокруг них бардака. По словам жителей, они уже неоднократно обращались в поселковую администрацию с тем, чтобы у них во дворе навели порядок. А глава поселения глух к их просьбам," - пишет автор фото.
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