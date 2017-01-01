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Главная  /  Репортажи  /  Двор превратили в свалку в посёлке Килемары Республики Марий Эл

Двор превратили в свалку в посёлке Килемары Республики Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
12:41
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Жители улицы Садовой в п.г.т. Килемары, что в Республика Марий Эл, возмущены состоянием дворовой территории. Она, по словам мобильного репортёра, превратилась в свалку.

Горы строительного мусора выросли за пределами мусорных баков. К доскам, коробкам и мешкам прибавились и прочие бытовые отходы: бумажки, ветки. Местами, как видно на фото, сквозь брошенные деревяшки стали прорастать растения.

"Двор находится в 50 метрах от районной администрации, но они не замечают происходящего вокруг них бардака. По словам жителей, они уже неоднократно обращались в поселковую администрацию с тем, чтобы у них во дворе навели порядок. А глава поселения глух к их просьбам," - пишет автор фото.
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