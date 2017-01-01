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На шоссе Энтузиастов в Москве появилась новая выделенная полоса

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
13:40
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21 августа на шоссе Энтузиастов запущена новая выделенная полоса. Она также проходит по бульвару Энтузиастов и улице Сергия Радонежского, за исключением участка от улица Буракова до улицы Плеханова в оба направления. Протяжённость выделенки составляет 9 км. Она обеспечит движение общественного транспорта как в центр города от Большого Купавенского проезда до Андроньевской площади, так и в направление в область от Андроньевской площади до улицы Сталеваров. По разным участкам новой выделенки проходит 57 маршрутов. 13 из них, в том числе один ночной, маршруты Мосгортранса, 9 частных перевозчиков, работающих по государственному контракту и 35 пригородных. Ожидается, что новая полоса улучшит регулярное движение общественного транспорта и сократит время в пути почти для 90 тыс. пассажиров.

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