Уникальный полёт вингсьютера попал на видео в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:15
-
- 20
Ведь его герою удалось на огромной скорости прямо в воздухе поразить движущуюся цель - причём диаметром всего около 50-ти сантиметров. Сообщается, что раньше подобное не покорялось никому. Каким образом экстремал смог настолько точно рассчитать траекторию своего движения, можно только гадать.
Ну а в соцсетях полагают, что без фактора случайности тут не обошлось. Мол, записали видео явно далеко не с первой попытки.
- 20
Комментарии (0)