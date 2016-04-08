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Главная  /  Репортажи  /  Уникальный полёт вингсьютера попал на видео в Китае

Уникальный полёт вингсьютера попал на видео в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:15
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Это видео из Поднебесной. Казалось бы, обычный полёт в вингсьюте. Но на самом деле - ролик уникальный.

Ведь его герою удалось на огромной скорости прямо в воздухе поразить движущуюся цель - причём диаметром всего около 50-ти сантиметров. Сообщается, что раньше подобное не покорялось никому. Каким образом экстремал смог настолько точно рассчитать траекторию своего движения, можно только гадать.

Ну а в соцсетях полагают, что без фактора случайности тут не обошлось. Мол, записали видео явно далеко не с первой попытки.
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