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В Кирове рыбаки спасли тонущую белку

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:20
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Двое кировчан спасли тонущую белку и прославились в Рунете. Их ролик взорвал социальные сети.

Сообщается, что во время заплыва на резиновых лодках рыбаки увидели рыжего зверька, который пытался переплыть Вятку, но - не рассчитал силы. Белка начала тонуть, волны захлестывали ее с головой. Добровольные спасатели решили подплыть поближе и протянуть весло. Тонущая воспользовалась моментом и практически сразу же взобралась на лодку, чтобы немного восстановить силы.

После нескольких таких передышек белка благополучно добралась до берега. Люди сопровождали зверька до тех пор, пока не убедились, что с ним все в порядке.
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