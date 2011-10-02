В Кирове рыбаки спасли тонущую белку
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:20
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Сообщается, что во время заплыва на резиновых лодках рыбаки увидели рыжего зверька, который пытался переплыть Вятку, но - не рассчитал силы. Белка начала тонуть, волны захлестывали ее с головой. Добровольные спасатели решили подплыть поближе и протянуть весло. Тонущая воспользовалась моментом и практически сразу же взобралась на лодку, чтобы немного восстановить силы.
После нескольких таких передышек белка благополучно добралась до берега. Люди сопровождали зверька до тех пор, пока не убедились, что с ним все в порядке.
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